В Венесуэле планируют принять законы о статусе земли Эссекибо

Правительство Венесуэлы в соответствии с итогами референдума примет законы для придания земле Эссекибо статуса национальной территории и реализации комплексного плана развития региона. Об этом 5 декабря заявила депутат Национальной ассамблеи Иления Роса Медина Карраско, передает РИА Новости.

В воскресенье, 3 декабря, прошел консультационный референдум в защиту венесуэльских притязаний на территорию Эссекибо, которую Венесуэла оспаривает у соседней Гайаны. Согласно опубликованным данным, в голосовании участвовало более 10,43 миллиона человек, то есть более половины избирателей. При этом все вопросы о позиции и подходе Венесуэлы к территориальному спору с Гайаной получили свыше 95 процентов одобрения.

Видео дня

Медина Карраско, которая в парламенте замещает руководителя комиссии по внешней политике и является членом специальной комиссии по восстановлению прав Эссекибо, отметила, что вопрос прошедшего референдума получит развитие.

«Это будет закон, который четко определит Гайану-Эссекибо как часть территории и придаст ей статус. Будет правовое регулирование, особый статус, федеральная территория. Посмотрим, как это будет развиваться», — пояснила она.

Помимо этого, появится комплексный план развития. В частности, речь идет об удостоверении личности для эссекибанцев, являющихся венесуэльцами. При этом собеседница агентства подчеркнула, что представители коренных народов Эссекибо не только сами проголосовали на референдуме, но и организовали политическую акцию в поддержку Венесуэлы.

Спор Венесуэлы за территорию Эссекибо с Великобританией и соседней Гайаной продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия, когда власти Гайаны начали передавать богатые ископаемые участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.

При этом в 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, попросив юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года об абсолютном контроле страны над этой территорией. В Каракасе выступили против этого из-за намерения решать вопрос о своей территории с соседями без посредников и призвали Джорджтаун к переговорам.