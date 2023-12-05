«Неудача по всем фронтам»: западные СМИ о закончившихся у США деньгах для Киева

У США почти не осталось времени и денег, чтобы помочь Украине, предупредили в Белом доме. Западные СМИ рассказали, что республиканцы согласны одобрить новый пакет финансирования только в обмен на жесткие антимиграционные меры, которые шокируют демократов.

В письме лидерам Палаты представителей и Сената директор Управления по бюджету Белого дома Шаланда Янг предупредила, что к концу года у США закончатся деньги для отправки оружия и помощи Украине. Она подчеркнула, что это «поставит страну на колени на поле боя».

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«У нас закончились деньги — и почти нет времени», —заявила она.

Президент Джо Байден ранее запросил пакет помощи на сумму почти в 106 миллиардов долларов для Украины и Израиля, но на Капитолийском холме это предложение встретили скептически, отмечает Associated Press. Агентство подчеркивает, что в Республиканской партии все больше недовольны масштабами помощи Украине.

Конгресс уже выделил Киеву 111 миллиардов долларов, включая 67 миллиардов на финансирование военных закупок, 27 — на экономическую помощь и десять миллиардов на гуманитарную помощь. Янг отметила, что все эти средства, за исключением примерно трех процентов военного финансирования, были исчерпаны к середине ноября. В администрации Байдена заявили, что в последние недели замедлили темпы оказания некоторой военной помощи Киеву, чтобы попытаться растянуть поставки до тех пор, пока Конгресс не одобрит дополнительное финансирование.

Некоторые законодатели — особенно в Сенате, где сильна поддержка Украины — пытаются договориться о двухпартийном соглашении, которое включало бы помощь Киеву в обмен на ужесточение иммиграционных процедур, которого требуют республиканцы. Но эти переговоры, похоже, «терпят неудачу по всем фронтам», пишет Financial Times. Источник газеты, знакомый с ходом переговоров, заявил, что республиканцы ужесточили свои требования до такой степени, что демократы не смогли их поддержать. Среди предложений, выдвинутых республиканцами, было создание лагерей для задержанных нелегальных мигрантов на военных базах США и длительное содержание под стражей детей.