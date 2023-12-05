Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонилась от вопроса о новом отчете Комитета по надзору Конгресса США, показавшем, что сын президента Хантер Байден регулярно переводил Джо Байдену деньги с банковского счета, который использовался для получения средств от китайских деловых партнеров. Об этом сообщает The Daily Caller.

Глава комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер ранее продемонстрировал банковские записи, из которых следует, что Owasco PC, бизнес-структура Хантера Байдена, ежемесячно переводила деньги его отцу. В отчете утверждается, что Owasco PC получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм». Суммы переводов раскрыты не были.

Во время брифинга корреспондент Фил Вегманн спросил Жан-Пьер, почему президент получал такие платежи от своего сына, если они никогда не вели бизнес вместе.

«Я должна это прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса юридического советника Белого дома по этому конкретному вопросу», — ответила Жан-Пьер, закрыла папку и покинула конференец-зал.

Ранее СМИ сообщили, что Байден-младший и его деловые партнеры пытались помочь основателю украинской энергетической компании Burisma Николаю Злочевскому с оформлением американской визы. По данным издания, произошло это вскоре после того, как Байден-младший стал членом правления Burisma.

Электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена продемонстрировали «скоординированную попытку» оформить визу для Злочевского в то время, когда украинские власти начали против него расследование о коррупции. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин рассказала журналистам со ссылкой на раскрытый документ ФБР, что Злочевский обсуждал с одним из информаторов спецслужбы «дачу Байденам взятки в десять миллионов долларов».