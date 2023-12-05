DE: Британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с Россией

Британские дипломаты собираются заставить Киев пойти на переговоры с Москвой ради завершения конфликта. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

СМИ: британские дипломаты могут заставить Зеленского начать переговоры с РФ
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Авторы материала подчеркнули, что контрнаступление Украины не обернулось успехом, на который рассчитывал киевский режим. По их мнению, это ставит под сомнение способность страны одержать победу в конфликте.

— В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров, — говорится в публикации.

Помимо этого, издание также отметило растущее давление на президента Украины Владимира Зеленского и критику его деятельности внутри страны.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет из-за опасений общественной реакции. По мнению авторов материала, такая задержка обнажает проблему пополнения состава Вооруженных сил Украины.

Стало известно, почему Зеленский решил перейти от наступления к обороне

Ноябрьский социальный опрос показал, что 44 процента жителей Украины выразили готовность к компромиссам на переговорах с Россией. При этом на востоке страны настроенных так же людей больше. Об этом сообщает издание «Страна.ua».