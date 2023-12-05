Британские дипломаты собираются заставить Киев пойти на переговоры с Москвой ради завершения конфликта. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Авторы материала подчеркнули, что контрнаступление Украины не обернулось успехом, на который рассчитывал киевский режим. По их мнению, это ставит под сомнение способность страны одержать победу в конфликте.

— В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров, — говорится в публикации.

Помимо этого, издание также отметило растущее давление на президента Украины Владимира Зеленского и критику его деятельности внутри страны.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет из-за опасений общественной реакции. По мнению авторов материала, такая задержка обнажает проблему пополнения состава Вооруженных сил Украины.