В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге

Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, выступит по видеосвязи перед конгрессменами на закрытом брифинге. Об этом рассказал глава демократического большинства в Сенате США, пишет РИА Новости.

В США анонсировали выступление Зеленского на закрытом брифинге
© Eric Lalmand / Globallookpress.com

«Сегодня вечером я хотел бы объявить о том, что администрация США пригласила... Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи в рамках проведения нами завтрашнего закрытого брифинга», — отметил политик.

Как объяснил Шумер, брифинг пройдет в преддверии голосования, которое определит, сможет ли Конгресс выделить дополнительное финансирование на нужды Украины, запрошенное ранее президентом Штатов Джо Байденом.

Стало известно, почему Зеленский решил перейти от наступления к обороне

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