СМИ: оговорка Байдена на церемонии в США вызвала лавину шуток и мемов

Оговорка президента США Джо Байдена, сделанная им во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру, спровоцировала "лавину шуток и мемов". Об этом пишет Newsweek.

Мероприятие состоялось в воскресенье в Вашингтоне. Американский лидер, поздравляя одного из лауреатов - рэпера Куин Латифу - заявил, что она "получила "Золотой глобус" и Прайм-тайм премию "Враг". Байден перепутал название премии "Emmy" со словом "enemy" - враг.

Осознав свою ошибку, президент повторил слово "враг" и под смех публики добавил: "Это же я".

Видео с этой оговоркой Байдена разместил в соцсетях X Национальный комитет Республиканской партии. Ролик получил множество откликов от пользователей, передает РИА Новости.

"Это лучше, чем сказать "клизма" (по-английски "еnema" - прим. ред.)", - иронично отметил один из читателей.

"Кто-нибудь принесет ему очки для чтения?" - задался вопросом другой комментатор.

"Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия", - пошутили пользователи.

При этом, нашлись и те, кто выступили в защиту Байдена.