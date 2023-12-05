В Сенате США провалились переговоры по финансированию Украины

Демократическая и Республиканская партии США провалили переговоры в попытке достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Конгресса.

По их данным, республиканцы грозят заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь «без адекватных иммиграционных изменений». Все попытки политических оппонентов договориться завершились «глубокими разногласиями». Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс, заявил один из близких к обсуждениям собеседников телеканала.