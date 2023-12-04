Орбан призвал Евросоюз не обсуждать на саммите вопрос о членстве Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отказаться от попыток начать переговоры о членстве с Украиной на саммите в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо руководителя венгерского правительства главе Евросовета Шарлю Мишелю.

"Есть ожидания, что по такому случаю Евросовет может и должен принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. <...> Учитывая текущий уровень политической и технической подготовки, эти ожидания необоснованны", - приводит агентство слова Орбана.

Премьер считает, что "Евросовет не может принимать ключевые решения" по Украине, пока ЕС не достигнет согласия в отношении единой стратегии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что лидеры 27 стран - членов Евросоюза на саммите 14-15 декабря решат начать переговоры с Молдавией и Украиной о членстве.