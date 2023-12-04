В секторе Газа снова полностью отключилась связь

Телекоммуникационная компания из Палестины Paltel сообщает, что в секторе Газа снова полностью перестала работать сотовая связь и интернет. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом ранее в компании сообщили, что подобные проблемы затронули только Газу и северную часть региона. В качестве причины неполадок назвали повреждение оборудования.

«С сожалением объявляем о полном отключении всех услуг связи и интернета в секторе Газа из-за того, что основные маршруты, которые были ранее восстановлены, снова отрезаны», — сказано в сообщении компании.