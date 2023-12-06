Госдеп: США достигли «дна бочки» из-за помощи Украине

США уже исчерпали возможности по оказанию помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы на дне бочки в том, что касается возможности США предоставлять помощь для безопасности Украины. Украину ждет очень тяжелая зима», — передает РИА Новости слова Миллера.

Миллер уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Он добавил, что оставшаяся сумма закончится очень скоро.