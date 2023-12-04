Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»

Журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года».

Имя победителя будет объявлено 6 декабря.

В прошлом году «Человеком года» по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».