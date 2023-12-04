Time включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года»
Журнал Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание «человека года».
В списке также оказались прокуроры экс-президента США Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин, режиссер «Барби» Грета Гервиг, певица Тейлор Свифт, глава OpenAI Сэм Альтман, король Британии Чарльз II и глава ФРС Джером Пауэлл.
Имя победителя будет объявлено 6 декабря.
В прошлом году «Человеком года» по версии Time стал президент Украины Владимир Зеленский. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».