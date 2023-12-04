Додон заявил, что Молдавии надо начинать «договариваться с РФ»

Додон заявил, что Молдавии надо начинать «договариваться с Россией»
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране необходимо отказаться от антироссийских санкций и начинать выстраивать диалог с Москвой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, российская сторона никогда не отказывалась от сотрудничества. При этом Додон заявил, что Кишинёв умышленно «подрывает» ход переговоров с Россией, что противоречит интересам Молдавии.
«С 4-го декабря начал действовать запрет на ввоз молдавских овощей и фруктов на рынок Российской Федерации. Легче всего объяснить введение данного запрета политическими мотивами российской стороны, что и делают наши власти. Причем вводимые РФ ограничения в торговле с Молдовой, провалы в экономике (безудержный рост цен и тарифов на энергоресурсы, сокращение промышленного производства, экспорта) нынешние руководители связывают с гибридной войной, которую якобы ведет РФ против нашей страны», — заявил Додон.
Он также подчеркнул, что ещё в прошлом году странам удалось договориться об отмене аналогичного запрета, но теперь подобные переговоры невозможны из-за политики Кишинёва.
«Выход из этой ситуации один: нужно отказаться от санкций, срочно поехать в Россию и добиваться отмены введённого запрета и начать, наконец, думать об интересах наших производителей», — заявил Додон.
Ранее Россельхознадзор запретил ввоз овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии.