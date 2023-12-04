Додон заявил, что Молдавии надо начинать «договариваться с РФ»

«С 4-го декабря начал действовать запрет на ввоз молдавских овощей и фруктов на рынок Российской Федерации. Легче всего объяснить введение данного запрета политическими мотивами российской стороны, что и делают наши власти. Причем вводимые РФ ограничения в торговле с Молдовой, провалы в экономике (безудержный рост цен и тарифов на энергоресурсы, сокращение промышленного производства, экспорта) нынешние руководители связывают с гибридной войной, которую якобы ведет РФ против нашей страны», — заявил Додон.