Трамп обвинил Байдена в превращении США в банановую республику

«Весь мир наблюдает, как США превращаются в банановую республику. Байден должен отказаться от этого плана и остановить это, пока не стало слишком поздно», — написал в своем блоге Трамп, добавив, что уровень его поддержки среди американцев «становится все выше и выше, в некоторых местах бьет рекорды».