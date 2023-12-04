Западные СМИ назвали победу Украины маловероятной
Аналитики американской газеты Washington Post заявили, что наступление ВСУ провалилось. Они отметили, что на фоне текущей ситуации победа Украины является маловероятной.
Эксперты напомнили, что в начале 2023 года западные страны были уверены в успехе летней кампании ВСУ, Владимир Зеленский заявлял о грядущей «решительной победе».
В настоящее время, отметили авторы статьи, эти «настроения становятся все более блеклыми». Они уточнили, что внимание мировых СМИ переключилось на войну между Израилем и Палестиной, украинские военные упали духом, генералы все еще не разработали план кампании 2024 года.
Кроме того, отчетливо стало заметно, что ожидания от наступления ВСУ и его результаты существенно расходятся, заметили аналитики.
«Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений», — подчеркнули специалисты.
Аналитики задали риторический вопрос о том, готова ли Украина к грядущим тяжелым испытаниям, сможет ли она их выдержать.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил ранее, что ВСУ за 6 месяцев активных боевых действий потеряли 125 тыс. человек и порядка 16 тыс. единиц различной военной техники.