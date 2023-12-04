Аналитики американской газеты Washington Post заявили, что наступление ВСУ провалилось. Они отметили, что на фоне текущей ситуации победа Украины является маловероятной.

Эксперты напомнили, что в начале 2023 года западные страны были уверены в успехе летней кампании ВСУ, Владимир Зеленский заявлял о грядущей «решительной победе».

В настоящее время, отметили авторы статьи, эти «настроения становятся все более блеклыми». Они уточнили, что внимание мировых СМИ переключилось на войну между Израилем и Палестиной, украинские военные упали духом, генералы все еще не разработали план кампании 2024 года.

Кроме того, отчетливо стало заметно, что ожидания от наступления ВСУ и его результаты существенно расходятся, заметили аналитики.

«Все эти факторы делают намного более вероятными годы войны и разрушений», — подчеркнули специалисты.

Аналитики задали риторический вопрос о том, готова ли Украина к грядущим тяжелым испытаниям, сможет ли она их выдержать.