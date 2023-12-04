В Эстонии заявили, что не впустили в страну из РФ четверых сирийцев
Эстонские пограничники в минувшие выходные не впустили из России через КПП в Нарве четверых сирийцев, которые не имели права на въезд в Евросоюз. Об этом сообщила пресс-служба Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны республики, передает «РИА Новости».
По данным издания, эстонские пограничники на фоне произошедшего обвинили РФ в «целенаправленной и организованной» миграционной атаке. Там заявили, что в последнее время Россия «направила к границе республики 34 человека», которые в основном были гражданами Сирии и Сомали.
При этом в погранохране Эстонии сообщили, что 2-3 декабря в страну через КПП в Нарве допустили 68 граждан Молдавии, России, Украины, Израиля, Армении и Сербии.
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