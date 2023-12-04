В Венгрии подтвердили, что Порошенко планировал встретиться с Орбаном

«Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств... Поэтому, если экс-президент Порошенко рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому мешать», — сказал Сийярто.

Порошенко заявил, что его не пустили в США и Польшу 1 декабря. По его словам, пограничники приняли такое решение из-за указания из офиса украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в прошлом году бывший президент Украины уже сталкивался с проблемами с выездом с территории государства. Пограничники не выпускали Порошенко за границу дважды. Впрочем, с третьей попытки бывшему лидеру страны все же удалось уехать в командировку в Европу.