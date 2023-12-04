Премьер-министр Словакии исключил помощь ВСУ
Недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что исключил дальнейшие поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Фицо, он заявил о полной остановке всех поставок оружия и боеприпасов во время последнего разговора с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. При этом премьер Словакии подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине будет продолжена.
«Я подтвердил интерес Словакии помогать Украине в гуманитарных и гражданских областях. Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных и армейских складов», — заявил он.
Помимо этого Фицо также добавил, что на данный момент конфликт на Украине привёл только к кровопролитию без результатов. По его словам, Словакия больше не верит в военное решение этой ситуации.
Напомним, что Роберт Фицо был избран на пост премьер-министра Словакии 25 октября 2023 года. В ходе своей избирательной кампании Фицо неоднократно критиковал антироссийские санкции стран Запада, а также призывал к сокращению военной поддержки Украины.