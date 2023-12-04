Премьер-министр Словакии исключил помощь ВСУ

Недавно избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что исключил дальнейшие поставки оружия Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Фицо, он заявил о полной остановке всех поставок оружия и боеприпасов во время последнего разговора с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. При этом премьер Словакии подчеркнул, что гуманитарная помощь Украине будет продолжена.

«Я подтвердил интерес Словакии помогать Украине в гуманитарных и гражданских областях. Я исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных и армейских складов», — заявил он.

Помимо этого Фицо также добавил, что на данный момент конфликт на Украине привёл только к кровопролитию без результатов. По его словам, Словакия больше не верит в военное решение этой ситуации.