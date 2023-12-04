Испания проверит свою разведку из-за утечки гостайны в США

Суд Мадрида в строжайшей секретности проверит нескольких агентов Национального разведывательного центра (CNI) из-за их предполагаемой связи с США. О начале расследования сообщает газета El Confidencial со ссылкой на источники.

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По версии следствия, испанские агенты могли раскрыть государственную тайну американским шпионам. Их действия могут быть расценены как государственная измена, если подтвердится версия, что они шпионили в пользу иностранного государства. Им может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

Как пишет газета, обвинения вызвали возмущение как в правительстве, так и в Минобороны Испании. Отмечается, что США могли на правах союзника запросить нужную информацию по официальным каналам, а не пытаться получить информацию у агентов разведки.