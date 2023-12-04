В Ереване сообщили о гибели армянского военного из-за атаки со стороны Баку

ЕРЕВАН , 4 декабря. /ТАСС/. Азербайджанские ВС открыли огонь на границе с Арменией , в результате чего погиб военный армянской армии. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

"4 декабря около 14:35 (13:35 по мск - прим. ТАСС) Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в Бардзрунском районе (Вайоцдзорский район), в результате чего военнослужащий воинской части НМО Аракелян Герасим Аветикович получил смертельное огнестрельное ранение. Ведется расследование с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.