Порошенко заявил, что потребует возбудить дело о действиях погранслужбы и СБУ

Лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которого ранее не выпустили за границу из Украины, заявил, что в ответ на действия погранслужбы, СБУ и парламента намерен требовать возбуждения уголовного дела по факту произошедшего. Его слова приводит «РИА Новости».

В начале декабря Порошенко сообщил, что пограничники не пустили его в командировку в США и Польшу, несмотря на наличие у него соответствующего документа, подписанного председателем Верховной рады. Он уверял, что такой указ погранслужба получила от офиса Владимира Зеленского.

Порошенко отметил, что он не намерен оставлять эти «незаконные действия руководства пограничников, парламента и СБУ» без ответа. Он отметил, что уже дал соответствующее поручение адвокатам.

«Сегодня и завтра будет подан ряд юридических документов. Заявление об открытии уголовного дела против руководства парламента, которое приняло незаконное решение», — добавил Порошенко.

Также он заявил о намерении добиваться отмены постановления кабмина и указа Зеленского, которые ограничивают политическую деятельность депутатов Верховной рады.