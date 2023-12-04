В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

Лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой «Партии свободы» (PVV) Герт Вилдерс высказался против поставок Нидерландами оружия Украине. Об этом сообщает Rebel News.

В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине
© EPA/TACC

По словам политика, он на стороне Украины в ее конфликте с Россией, но не считает, что Нидерланды должны предоставлять военную помощь Киеву.

В Чехии заявили об уменьшении запасов вооружений в стране

«Я считаю, что Нидерланды не должны поставлять им вооружения для защиты, потому что у нас у самих вооружений очень мало... Кроме того, я выступаю за переговоры между странами, а не за войну», — объяснил он свою позицию.

Однако Вилдерс уточнил, что Россия в этом конфликте является «плохим парнем».

Ранее в Британии рассказали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз (ЕС). Они будут мешать достижению цели декабрьского саммита ЕС, где все внимание будет направлено на решение вопроса о членстве Украины.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости