В Венесуэле на референдуме поддержали вхождение в страну региона Эссекибо

В Венесуэле в воскресенье, 3 декабря, состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, который является частью Гайаны.

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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на венесуэльский избирком.

Регион Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км занимает три четверти Гайаны и в настоящий момент находится под её управлением. Спор о принадлежности территории происходит между Венесуэлой и Гайаной с XIX века.

По данным газеты, проведение референдума инициировал президент Венесуэлы Николас Мадуро, который назвал итоги голосования «полным успехом демократии».