Польша потребует вернуть разрешения ЕС для украинских дальнобойщиков

Варшава потребует вернуть для украинских дальнобойщиков обязанность получать разрешения на въезд в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает агентство Reuters.

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«Мы будем очень решительно и однозначно требовать восстановления разрешений на транспорт для украинских водителей», — рассказал Моравецкий журналистам.

Возвращение требования для украинских дальнобойщиков получать разрешения на въезд в ЕС является одним из ключевых условий польских дальнобойщиков. Его отмена стало одним из факторов демпинга и невыгодной для Польши конкуренции со стороны Киева в вопросе транспортных перевозок.