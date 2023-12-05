Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны». Об этом он заявил на Пятом национальном собрании матерей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своей речи Ким Чен Ын выразил обеспокоенность падением рождаемости в стране, связав это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи. Лидер КНДР поблагодарил «героинь, родивших много детей, матерей, заботящихся о сиротах, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна и регионов». При этом он заявил о необходимости обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы «матери несли ответственность и исполняли роль, взятые на себя перед обществом и семьей».