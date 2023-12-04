В Еврокомиссии заявили, что сделали все возможное для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссии выполнила все от нее зависящее, порекомендовав начать переговоры с Украиной по членству в Евросоюзе - дальнейшие шаги должны предпринять страны-члены ЕС. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе заявила представитель ЕК Ана Пизонеро.

Она также отметила, что Украина выполнила почти все необходимые требования для начала переговорного процесса, считают в ЕК.

Пизонеро заявила о несогласии Еврокомиссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ранее он назвал решение о переговорах с Киевом в декабре о принятии в ЕС необоснованным. В преддверии саммита ЕС от заявил, что по этому вопросу явного согласия среди стран-членов не будет. Орбан предложил поднять эту тему через 5-10 лет, если с Киевом будет заключен договор о стратегическом партнерстве.