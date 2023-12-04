В Польше пожаловались на вывоз предметов роскоши на Украину

Перевозчики, которые заблокировали границу Польши с Украиной, выразили возмущение из-за вывоза в страну автомобилей класса люкс и других предметов роскоши, передает РИА Новости.

По словам одного из польских перевозчиков Цезария Гринкевича, в очереди в сторону Украины стоит очень большое количество автовозов, загруженных машинами.

Он отметил, что ввоз на Украину машин военного назначения или недорогих автомобилей для простых украинцев не вызывал бы никаких вопросов. Однако, как отметил собеседник, в последнее время можно увидеть автовозы, загруженные автомобилями класса «люкс», стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около 250 тысяч долларов).

По словам перевозчика, в страну стараются ввозить представительские машины такие, как, например, Bentley, Rolls-Royce, и спорткары, как Maserati и Lamborghini.

Гринкевич также обратил внимание на то, что туда везут и другие предметы роскоши.

Ранее польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.