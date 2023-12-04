В Польше пожаловались на вывоз люксовых машин и яхт на Украину

Перевозчики, которые заблокировали границу Польши с Украиной, выразили возмущение из-за вывоза в страну автомобилей класса люкс и других предметов роскоши, передает РИА Новости.

В Польше пожаловались на вывоз предметов роскоши на Украину
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По словам одного из польских перевозчиков Цезария Гринкевича, в очереди в сторону Украины стоит очень большое количество автовозов, загруженных машинами.

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Он отметил, что ввоз на Украину машин военного назначения или недорогих автомобилей для простых украинцев не вызывал бы никаких вопросов. Однако, как отметил собеседник, в последнее время можно увидеть автовозы, загруженные автомобилями класса «люкс», стоимость каждого из них лишь начинается от миллиона злотых (около 250 тысяч долларов).

По словам перевозчика, в страну стараются ввозить представительские машины такие, как, например, Bentley, Rolls-Royce, и спорткары, как Maserati и Lamborghini.

Гринкевич также обратил внимание на то, что туда везут и другие предметы роскоши.

Ранее польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Они выступают за восстановление ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановку действия лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года.

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