В Чехии заявили об уменьшении запасов вооружений в стране

Запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, это снижает возможности Праги помогать Киеву. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Вене чешский премьер-министр Петр Фиала.

В Чехии заявили о сокращении помощи Киеву
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"Действительно, на наших складах все меньше и меньше запасов и, [следовательно], возможностей помощи", - ответил глава правительства Чехии на вопрос журналиста о снижении объемов чешской военной помощи Украине.

Белый дом сообщил Конгрессу, что у США закончатся средства для помощи Киеву к концу года

При этом Фиала подчеркнул, что Прага продолжит оказывать поддержку украинской армии, и сообщил о возможностях сотрудничества чешской оборонной промышленности с западными партнерами для помощи Украине.