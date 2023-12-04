Запросы Киева поразили главу Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин во время своего недавнего визита на Украину был удивлен запросами ВСУ, пишет «Украинская правда» со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников. Главком ВСУ Валерий Залужный на встрече с Остином заявил, что украинской армии нужно 17 млн снарядов, а также $350-400 млрд на «деоккупацию» страны.

Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов, — цитирует издание чиновника.

Объемы военной и финансовой помощи Залужный озвучил Остину, когда делился с ним «некоторыми идеями планирования», пояснил собеседник издания. Он также рассказал, что главком ВСУ пожаловался американскому министру на вмешательство президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками.