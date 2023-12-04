Белый дом сообщил Конгрессу, что у США закончатся средства для помощи Киеву к концу года

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо к лидерам Конгресса, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине.

Белый дом сообщил Конгрессу о заканчивающихся деньгах для Киева
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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги - и почти закончилось время", - говорится в письме представительницы Белого дома.