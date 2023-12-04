Обзор иноСМИ: беднеющие производители оружия и вспышки детской пневмонии по всему миру

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

SIPRI: мировые доходы от продажи оружия упали в 2022 году

Видео дня

Хотя украинский кризис подстегнул спрос на оружие, доходы ведущих мировых поставщиков вооружений в 2022 году упали,

сообщает The Japan Times со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Эксперты связали это с тем, что американские и европейские оружейные компании не смогли нарастить производство из-за нехватки рабочей силы, резкого роста затрат, а также сбоев в цепочках поставок, начавшихся из-за пандемии.

Из отчета SIPRI следует, что продажи оружия и военных услуг ста крупнейших оружейных компаний мира в 2022 году составили 597 миллиардов долларов - на 3,5 процента меньше, чем в 2021-м. Старший научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва заявил, что в контексте украинского кризиса снижение доходов было неожиданным. По его словам, существует временной лаг между шоком спроса (таким как конфликт на Украине) и способностью компаний наращивать производство и удовлетворять этот спрос. В США доходы производителей вооружений упали на 7,9 процента. При этом на долю американских производителей по-прежнему приходится 51 процент общих доходов от вооружений в 2022-м, а 42 американские компании вошли в топ-100 крупнейших производителей оружия в мире. В то же время наблюдался рост среди турецких компаний: Baykar, производящая беспилотники, широко используемые Украиной, увеличила выручку на 94 процента.

Австрийский полковник призвал Запад «пойти ва-банк» ради Украины

Запад поставляет Украине слишком мало оружия, а России всегда удается адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя,

заявил австрийский полковник Маркус Райснер в интервью Tagesschau. По его мнению, западным странам необходимо «идти ва-банк» в вопросе военной поддержки Украины. Райснер заявил, что не хочет использовать выражение «военная экономика», но считает, что страны должны приложить «более глубокие усилия».

Райснер подчеркнул, что Украина проиграет, если Запад не предоставит ей необходимую поддержку. Он отметил, что Киев участвует в конфликте на истощение, который решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом. По словам военного, западные страны должны дать четкий ответ, готовы ли они продолжить поддержку Украины, так как нынешнее «жалкое чистилище приносит лишь больше смертей, но никаких результатов».

В Китае, Франции и других странах начались вспышки детской пневмонии

Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев детской пневмонии, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae, сообщает CNN. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе американского штата Огайо. Бактерия, о которой идет речь, имеет тенденцию вызывать вспышки пневмонии раз в один-три года. Периодические эпидемии охватывают детей в возрасте от пяти до 12 лет.

Доктор Бадди Крич, специалист по педиатрическим инфекционным заболеваниям, заявил CNN, что этот год в США и Европе может оказаться хуже предыдущих по уровню распространения микоплазменных инфекций. Устойчивость к типу антибиотиков, используемых для лечения Mycoplasma pneumoniae, могла сыграть роль в резком росте заболеваемости в Китае. Mycoplasma pneumoniae вызывает кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель, обычно с лихорадкой и головной болью, а также часто с пятнистой сыпью на туловище, спине или руках.

Депутат обвинил Шольца в создании «хаоса» в стране

Глава комитета парламента Германии по европейским делам Антон Хофрайтер («Зеленые») раскритиковал канцлера Олафа Шольца, заявив, что тот должен принести извинения гражданам за «бюджетный хаос». Как сообщает Der Spiegel, депутат также обвинил Шольца в создании «большой угрозы» для поддержки Украины.

По словам Хофрайтера, Шольц до сих пор не понял, что в случае с геополитическими вопросами, Германия не может полагаться на решения, которые принимают в США. Министерство финансов Германии ранее заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это решение было связано с попыткой правительства Шольца перераспределить 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год. Теперь власти Германии не смогут потратить дополнительные средства на сдерживание цен на энергоносители.

Австралия впервые присоединились к учениям США и Японии

Силы самообороны Японии, а также военные из США и Австралии начали свои первые трехсторонние командно-штабные учения,

сообщает NHK. Целью учений является повышение готовности стран к защите Японии.