Президент Болгарии наложил вето на передачу Украине подержанных БТР

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на передачу Украине ста подержанных бронетранспортеров. Об этом сообщает «Дневник».

Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине бронетехники
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Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон, ратифицирующий передачу Киеву БТР. Он указал, что депутаты не были «достаточно ознакомлены с параметрами пожертвования, поэтому не могли объективно оценить, действительно ли оно является необходимым».

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Радев подчеркнул, что не были учтены ни задачи, стоящие перед МВД, ни потребности пограничной полиции и пожарной службы.

«Предоставляемые Украине бронированные вездеходы могли бы использоваться для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий, в том числе в труднодоступных районах. Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом», — заявил президент.

Техника, о которой идет речь, была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах болгарского МВД.

В июле 2023 года народные депутаты решили, что МВД должно предоставить Украине сотню БТР, которые выведены из эксплуатации. В ноябре парламент одобрил соглашение, заключенное между МИД Болгарии и Минобороны Украины.

Противники передачи БТР критиковали власти из-за того, что техника передается безвозмездно. Также они были недовольны тем, что за транспортировку БТР пришлось бы заплатить из болгарского бюджета.

Другие депутаты выступили в защиту решения, напоминая, что речь идет о БТР, в которых МВД уже не нуждается. Председатель комитета обороны Христо Гаджев подчеркивал, что МВД располагает необходимым количеством бронетехники для нужд жандармерии и пожарных частей.

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