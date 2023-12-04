Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине бронетехники

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на передачу Украине ста подержанных бронетранспортеров. Об этом сообщает «Дневник».

Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон, ратифицирующий передачу Киеву БТР. Он указал, что депутаты не были «достаточно ознакомлены с параметрами пожертвования, поэтому не могли объективно оценить, действительно ли оно является необходимым».

Радев подчеркнул, что не были учтены ни задачи, стоящие перед МВД, ни потребности пограничной полиции и пожарной службы.

«Предоставляемые Украине бронированные вездеходы могли бы использоваться для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий, в том числе в труднодоступных районах. Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом», — заявил президент.

Техника, о которой идет речь, была произведена около 40 лет назад и хранилась на складах болгарского МВД.

В июле 2023 года народные депутаты решили, что МВД должно предоставить Украине сотню БТР, которые выведены из эксплуатации. В ноябре парламент одобрил соглашение, заключенное между МИД Болгарии и Минобороны Украины.

Противники передачи БТР критиковали власти из-за того, что техника передается безвозмездно. Также они были недовольны тем, что за транспортировку БТР пришлось бы заплатить из болгарского бюджета.