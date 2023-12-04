В США рассказали, чем грозит миру новый президентский срок Байдена

Я понимаю, почему людям порой не нравится то, что он (Трамп. — NEWS.ru) делает и говорит, но с точки зрения действий и результатов он был намного лучше Байдена. <...> И если у нас будет еще четыре года этого (президентства Байдена. — NEWS.ru), то мы не узнаем Америку и мир действительно будет в огне, — сказал сенатор.