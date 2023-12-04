Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину эксклюзивный набор шоколадных конфет и корзину белорусских продуктов. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечается, что среди подарков и несколько художественных изделий, в том числе панно «Беларусь моя» и скульптура «Белорусско-китайская дружба. Один пояс - один путь».