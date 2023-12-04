Обнародовано меню рабочего обеда Лукашенко и Си Цзиньпина

Меню рабочего обеда лидера Белоруссии Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина включает в себя традиционные блюда не только китайской кухни, но и белорусской. Оно было обнародовано официальным Telegram-каналом президента республики «Пул Первого».

В частности, сторонам предлагают утку по-пекински, а также белорусские драники.

Кроме того, в меню есть грибное ассорти с овощами и хризантемами, мраморная говядина с каштанами, пельмени со свининой и капустой, холодные закуски. На десерт подают лимонный баваруа, мороженое и фрукты.

Из напитков предлагают маотай, вина каберне-совиньон и шардоне «Чжанъюй».

Ранее Telegram-канал сообщил, что в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае началась встреча президента Белоруссии и председателя КНР.