Ван И обратился к Евросоюзу

Китай и Евросоюз должны придерживаться равноправных и прагматичных отношений. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в понедельник вечером в Пекине с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами европейских стран.

"Оглядываясь назад на историю отношений Китая и ЕС, мы можем извлечь следующие важные уроки. Во-первых, необходимо придерживаться взаимного уважения. Только придерживаясь взаимного уважения, мы можем вести равноправный диалог и вместе добиваться прогресса", - приводятся его слова на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

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Он отметил, что Китай и Европа имеют разные взгляды на международные и региональные проблемы. КНР и ЕС смогут поддержать стабильность в мире и реагировать на глобальные вызовы, только если они будут поддерживать координацию между собой, добавил Ван И.

"Во-вторых, нам нужно оставаться спокойными и прагматичными", - указал китайский министр.

По его словам, это "соответствует фундаментальным и долгосрочным интересам обеих сторон".

Также Ван И отметил важность для КНР и ЕС стратегического мышления.

"Китай всегда рассматривал развитие отношений с ЕС со стратегической точки зрения и в долгосрочной перспективе, мы смотрим на Евросоюз как на важный полюс в многополярном процессе, поддерживаем европейскую интеграцию и европейскую стратегическую независимость", - сказал Ван И.

Он отметил, что политика Китая в отношении Европы остается стабильной и она не изменится из-за разного рода случайностей. По его словам, если КНР и ЕС выберут диалог, стабильность и взаимную выгоду, то им удастся избежать "блокового противостояния" и "новой холодной войны", "мир обретет надежду на глобальное развитие и процветание".