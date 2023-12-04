Стало известно о попытках США сформировать новую администрацию Газы

Администрация президента США Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом, сообщает The Washington Post. По данным издания, власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.

Источники газеты подчеркивают, что США сталкиваются со множеством непривлекательных вариантов. Лучшим из них представляется передача анклава под управление Палестинской национальной администрации во главе с президентом Махмудом Аббасом. Передача сектора Израилю же не рассматривается вовсе, так как Тель-Авив не захотел брать на себя работу по управлению Газой. Предполагается, что управлением сектором также может заняться международная коалиция, состоящая из арабских государств. Окончательное решение пока не принято, говорится в публикации.