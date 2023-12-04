Лукашенко назвал ключевой вопрос переговоров с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине назвал основной вопрос, который он хотел бы обсудить. Как сообщает агентство Белта, это скорость реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества.

Глава государства рассказал, что при подготовке к визиту «допрашивал» своих коллег о том, что нужно сделать для дальнейшего развития сотрудничества и что «не движется».

«Мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, — это скорость», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что развитие «всестороннего и всепогодного» сотрудничества Белоруссии и Китая определено как схожестью идеологий, так и «логикой мировых событий». Прошлую их встречу, которая состоялась 1 марта, он назвал «судьбоносной». С тех пор стороны организовали свыше 120 взаимных визитов, которые связаны с производством, торговлей и другими сферами.