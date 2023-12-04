В Словакии решили создать партию «за Россию и против НАТО»

Экс-депутат парламента Словакии Петер Марчек рассказал о создании в стране новой партии «Единые славяне», которая будет выступать за выход Словакии из ЕС и НАТО, а также за сближение с Россией. Об этом сообщили «Известия».

По словам Марчека, сбор подписей для создания новой партии продолжается уже около семи месяцев. Собрать удалось восемь тысяч подписей, необходимо получить еще две тысячи.

Политик считает, что до конца года удастся подготовить все нужные документы и в начале января партия будет официально зарегистрирована.

В программу партии также входит вступление в БРИКС, национализация стратегически важных предприятий, запрет на продажу земли и леса, государственный контроль над системой здравоохранения, медстраховками и образованием.

Марчек рассчитывает, что в других славянских странах будут созданы партии с аналогичными названиями, которые будут «отстаивать интересы славянского населения в мировой политике». Переговоры о создании партий уже ведутся с политиками в Венгрии, Чехии, Сербии, Болгарии, Польше и на Украине.

С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк советских истребителей МиГ-29, а также подарила Украине систему ПВО С-300.

Однако новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал изменить политический курс страны. Он заявил, что не поддержит очередные санкции ЕС против России, если они будут вредить его стране.