Двусторонняя встреча Лукашенко и Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в двустороннем формате общались в три раза дольше запланированного времени. Об этом сообщает агентство БелТА.

Встреча Лукашенко и Си Цзиньпина длилась втрое дольше запланированного
© Фото пресс-службы Президента Белоруссии

По его данным, по завершении переговоров лидеры стран обменялись подарками, после чего продолжили общение за рабочим обедом.

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за встречу, отметив, что у китайского лидера в последнее время очень напряженный график - огромное количество международных встреч, не говоря уже о вопросах внутренней политики в самом Китае.

"Обдумывая этот тезис, я подумал: ну что же, - это бремя одного из лидеров нашей планеты, - отметил глава государства. - Поэтому я вам очень благодарен за эту встречу, за оперативность".

Лукашенко 3-4 декабря посещает Китай с рабочим визитом.