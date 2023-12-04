Депутат партии Зеленского запустила публичный опрос о смене главы ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая провела на своей странице в соцсети опрос, чтобы выяснить, кто может сменить главу ВСУ Валерия Залужного.

Больше всего голосов набрали заместитель Залужного и начальник украинской разведки Кирилл Буданов.

«Если менять Залужного, то на кого? <…> Если можно Верховного Главнокомандующего разлагать на молекулы, то почему бы не поразмышлять, как «вырваться из тупика» и <…> получить реальный план на 2024 год», — написала она.

Первое место участники голосования отдали заместителю главнокомандующего ВСУ Михаилу Забродскому (42 процента голосов), за ним следуют начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (12 процентов), гипотетический «командир снизу» (14 процентов) и бывший глава Генштаба Виктор Муженко (девять процентов).

Безуглая, замглавы комитета Рады по нацбезопасности и обороне, ранее потребовала отставки Залужного из-за отсутствия у армии плана действий на 2024 год. По ее словам, глава ВСУ не смог предоставить «ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный» план. Депутат подчеркивала, что все предложения Залужного по мобилизации сводятся к тому, что «нужно больше людей» — военные планируют забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц.