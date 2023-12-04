Источник: Эрдоган на этой неделе продолжит дипломатические усилия по Газе
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на текущей неделе продолжит принимать дипломатические шаги по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
По его словам, это главная повестка в контактах и визитах президента. Он будет проводить контакты по урегулированию ситуации с главами государств и правительств. Работая с одной стороны над обеспечением прекращения огня в секторе Газа, с другой Эрдоган прилагает усилия по урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе принципа «два государства для двух народов».
Ранее истек срок перемирия между Израилем и ХАМАС. Израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории. Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа.