Си Цзиньпин призвал мир к солидарности на фоне "эпохальных" изменений

"Перед лицом беспрецедентных и эпохальных изменений человеческое сообщество должно объединиться, неизменно обмениваться опытом, сохранять толерантность и открытость, продвигать взаимовыгодное сотрудничество", - приводит МИД Китая обращение Си Цзиньпина к участникам международного форума Imperial Springs 2023 ("Императорские источники - 2023", по-китайски известен как "Цунду-2023"), который проходит в городе Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун).