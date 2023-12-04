СМИ: более 50% жителей на востоке Украины готовы к переговорам с Россией

О готовности к компромиссам на переговорах с Россией заявили 44% украинцев, при этом в восточной части страны таких уже больше половины. Об этом, ссылаясь на результаты последнего социологического опроса группы "Рейтинг", сообщает издание "Страна.ua".

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При этом 48% опрошенных являются противниками переговоров и сторонниками продолжения боевых действий. Ранее число сторонников такой точки зрения составляло 60%. Больше всего к компромиссам готовы граждане в возрастной группе 18-35 лет. Причем, на востоке Украины их уже 51%. Сторонники продолжения боевых действий преобладают в возрастной группе 36-50 лет и на западе страны.