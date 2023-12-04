Переизбрание американского лидера Джо Байдена станет катастрофой для всего мира, сообщил телеканалу Fox News сенатор Линдси Грэм.

По его словам, экс-президент Дональд Трамп с точки зрения действий и результатов был гораздо лучше Байдена.

Тем временем, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду на продвижение с официальным голосованием по делу об импичменте президенту США. Он назвал этот процесс необходимым шагом из-за препятствования американской администрации расследованию предполагаемых правонарушений членов семьи Байдена.

По словам Джонсона, он вместе с представителем Палаты представителей Элизой Стефаник дважды работал в команде защиты экс-президента США Дональда Трампа по импичменту, когда демократы использовали эту процедуру «в наглых, партийных политических целях».

«Мы осудили такое использование. Это же совсем другое дело», — указал он.

Спикер добавил, что некоторые комитеты по юрисдикции выполняют большую работу по поиску доказательств правонарушений среди Байденов, однако Белый дом скрывает тысячи страниц доказательств.