США переложат ответственность за неудачи на президента Украины Владимира Зеленского и уничтожат его, Флориан Филиппо в соцести X.

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Так он отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «готовиться к плохих новостям с Украины». По словам политика, США поступят с украинским лидером так же, как поступали всегда. «Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает», — отметил он.

Кроме того, Филиппо вновь раскритиковал военную и финансовую помощь Украине, подчеркнув, что необходимо ее прекратить.