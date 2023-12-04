Bloomberg: новый президент Аргентины Милей представит пакет «шоковых» реформ

Они содержат предложения по сокращению числа министерств с 18 до восьми или девяти, а также упрощению налоговой системы и приватизации. По данным издания, документ будет представлять собой «новый общественный договор», включающий не только стандартный «министерский закон», но и другие меры, в том числе — политические и экономические.