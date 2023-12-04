Bloomberg: новый президент Аргентины Милей представит пакет «шоковых» реформ
Избранный президентом Аргентины Хавьер Милей к своей инаугурации 10 декабря представит пакет реформ, сообщает Bloomberg.
Они содержат предложения по сокращению числа министерств с 18 до восьми или девяти, а также упрощению налоговой системы и приватизации. По данным издания, документ будет представлять собой «новый общественный договор», включающий не только стандартный «министерский закон», но и другие меры, в том числе — политические и экономические.
В пакет реформ главы государства войдет и упрощение налоговой системы, приватизация государственных компаний или передача их акций сотрудникам, «политическая реформа», затрагивающая финансирование партий и предварительные выборы.
«Милей, радикальный либертарианец, который одержал победу благодаря обещанию встряхнуть слабеющую экономику Аргентины, предложит реформы в законопроекте, который обычно используется для назначения кабинета министров, сообщает La Nacion со ссылкой на неназванных высокопоставленных членов политической партии Милеи», — пишет агентство.
Планы, которые еще не доработаны, включают дерегулирование в таких секторах, как горнодобывающая и нефтяная, упрощение налоговой системы и, возможно, приватизация некоторых государственных компаний и передача права собственности их сотрудникам.
Политические изменения могут включать реформирование финансирования партий и избирательной системы. Милей также стремится упразднить государственные институты, занимающиеся вопросами коренных народов и расизмом.