«Опровергают»: на Западе заметили странные изменения в поведении Зеленского

От демонстрировавшегося с началом боевых действий президентом Украины Владимиром Зеленским оптимизма не осталось и следа. Об этом сообщает французский телеканал TV5Monde. В конце 2022 года Зеленский обещал жителям Украины, что 2023-й станет "годом победы". Спустя год, подчеркнул телеканал, Зеленскому приходится признать, что контрнаступление украинских войск не привело к никакому продвижению. Мало того, отметил TV5Monde, среди украинского руководства впервые с начала боевых действий возникли признаки раскола. В частности, депутат Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, потребовала уволить главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия сделал заявления аналогичного содержания. В материале телеканала говорится, что несмотря на дистанцирование офиса президента от этих заявлений, отношения между ним и главкомом ВСУ становятся все более напряженными. TV5Monde подчеркнул, что в украинском руководстве произошли явные изменения, и в первую очередь изменился настрой Зеленского. Так, от его первоначального оптимизма уже ничего не осталось. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой и коррупции среди представителей государства.