Министр экономики ФРГ отменил поездку на конференцию ООН по климату

Министр экономики Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28) в Дубай по просьбе канцлера Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса в стране. Об этом сообщает издание Bild.

Вице-канцлер Роберт Хабек (54 года, партия «Зеленые») отменил запланированную на вечер 4 декабря поездку на всемирную климатическую конференцию в Дубай и по региону по просьбе федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ). Причиной стал текущий бюджетный кризис.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Это затронет почти все бюджетные ассигнования различных министерств страны, включая финансирование мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, а также фонд стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты будут возможны только в исключительных случаях и после одобрения министерством финансов, чтобы не навлечь излишнюю нагрузку на бюджет. Накануне министерство финансов представило проект дополнительного бюджета на текущий год, который должен быть утвержден парламентом страны.

Такие изменения были вызваны ранее принятым решением конституционного суда Германии, который признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. Суд опирался на действующее правило «долгового тормоза», которое не позволяет превышать предельные значения долгового бюджета государства.

Правительство сможет отложить действие «долгового тормоза» и снова получить доступ к дополнительным бюджетным средствам, если объявит чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год или проведет реформу законодательной базы. В настоящее время правительство предлагает парламенту объявить чрезвычайную ситуацию.