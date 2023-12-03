Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге
Украинские водители блокируют проезд легковых автомобилей на польской дороге около границы. Об этом сообщил связанный с движением перевозчиков польский политик Рафал Меклер на видео в соцсети Х.
На кадрах видно, как люди в светоотражающих жилетах на пешеходном переходе не позволяют проехать легковым автомобилям.
Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что блокада польско-украинской границы дальнобойщиками лишила бюджет Украины таможенных отчислений за ноябрь 2023 года.