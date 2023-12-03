В офисе Зеленского прокомментировали его конфликт с Залужным

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Ura.ru
«Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи», — утверждает советник главы офиса президента. Lenta.ru
Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Деловая газета "Взгляд"