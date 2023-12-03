В офисе Зеленского прокомментировали его конфликт с Залужным

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Ura.ru

«Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи», — утверждает советник главы офиса президента. Lenta.ru